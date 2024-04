Bayer Leverkusen: Hat das Märchen ein Verfallsdatum?

Mindestens. Denn auch in der Europa League ist das Viertelfinale bereits erreicht und ein Triumph noch absolut realistisch. Es wirkt wie eine Revolution im deutschen Fußball.

So könnten die Rheinländer, die bisher einzig den UEFA-Cup 1988 und den DFB-Pokal 1993 gewonnen haben, in den kommenden Wochen tatsächlich mehr Titel holen als zuvor in der gesamten, fast 120 Jahre langen Vereinsgeschichte zusammen. Viele Fans fragen sich nur: Wie nachhaltig ist das Ganze eigentlich?