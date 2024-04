Bayer Leverkusen könnte bereits gegen Bremen Meister werden

Wer bis zuletzt noch an ein Wahnsinns-Comeback vom FC Bayern München im Titelkampf geglaubt hat, wird wohl spätestens nach der 2:3-Niederlage des Rekordmeisters gegen Aufsteiger Heidenheim die Hoffnung aufgegeben haben. Sechs Spieltage vor Schluss hat Leverkusen bereits 16 Punkte Vorsprung und die Werkself macht momentan keine Anzeichen, dass sie überhaupt ein einziges Spiel verliert.

Deswegen könnte es am nächsten Wochenende schon so weit sein, dass die Bayern nach elf langen Jahren entthront werden. Dafür muss Leverkusen am Sonntag im Heimspiel gegen Werder Bremen (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) einfach nur gewinnen. Dann würde es mindestens bei dem 16 Punkte-Puffer bleiben, den Bayern bei fünf verbleibenden Spielen nicht mehr aufholen könnte.

Das bedeutet aber auch, dass Bayern im Duell mit dem 1. FC Köln nicht patzen darf. Das Spiel ist schon am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Bei einer Niederlage würde Leverkusen vom Sofa aus Meister werden und könnte schon vor dem Spiel gegen Leverkusen die Sektkorken knallen lassen.

Leverkusen könnte in Dortmund Meister werden

Bei einem Unentschieden wären es 15 Punkte Rückstand, rechnerisch wäre der Titel also noch drin. Dafür müsste Leverkusen aber jedes verbleibende Spiel verlieren und Bayern jedes Spiel gewinnen. Dann würde, wie schon in der vergangenen Saison zwischen Bayern und Dortmund, die Tordifferenz entscheiden.

Fällt die Entscheidung noch nicht am 29. Spieltag, könnte Leverkusen am folgenden Spieltag ausgerechnet im Signal Iduna Park bei in Dortmund gewinnen. Es wäre der absolute Hohn für den BVB, der seit elf Jahren versucht die Meisterschaft wieder zu gewinnen.

Doch die Leverkusener haben noch viel Größeres vor: Am 25. Mai steht das DFB-Pokalfinale gegen Zweitliga-Abstiegskandidat Kaiserslautern an, in der Europa League steht man im Viertelfinale, Gegner ist West Ham United. Das Triple ist also noch möglich.