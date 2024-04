Bayern-Star mit eindeutigem Bekenntnis: Goretzka erklärt neue Rolle unter Tuchel

Goretzka erklärt seine neue Rolle

Goretzka wird derzeit von Tuchel in einer etwas anderen Position eingesetzt, er spielt deutlich defensiver als früher. „Ich habe eine neue Rolle in unserem System“, erklärte der Spieler selbst: „Dabei wollte ich von Anfang an das annehmen und umsetzen, was der Trainer von mir erwartet.“