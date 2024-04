Champions League: Erlösung für BVB-Sorgenkind Sébastien Haller

Zweimal klopfte Sébastien Haller mit seiner rechten Hand auf das BVB-Wappen auf seiner Brust, anschließend warf er noch Luftküsschen in Richtung TV-Kameras. Es waren kleine Gesten der Genugtuung, mit denen der Ivorer sein Tor bei Atlético Madrid bejubelte.

Angesichts des Spielstands von 1:2 aus Dortmunder Sicht war es auch nicht der Zeitpunkt für ausgelassenen Jubel. Und doch kann dieses Tor noch von großer Bedeutung sein. Schließlich dürfen die Schwarz-Gelben dank Haller weiter vom Einzug ins Halbfinale der Champions League träumen.

Haller beendet achtmonatige Durststrecke

Sein technisch anspruchsvoller Drehschuss in der Schlussphase (81.) war der Lohn für das Aufbäumen der Dortmunder, die sich im ersten Durchgang nach gravierenden Abwehrpatzern selbst das Leben schwer gemacht hatten. Und für Haller selbst war es das Ende einer fast achtmonatigen Durststrecke im BVB-Trikot. Zuletzt hatte er im Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Schott Mainz doppelt getroffen, das war am 12. August.

„Es war sehr wichtig für uns, dass er so reingekommen ist. Er war sehr präsent, auch in der Strafraumbesetzung und in dem Moment dann natürlich auch eiskalt“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. „Dass Sébastien nicht verlernt hat, wo das Tor steht, das wissen wir und daran arbeitet er. Er hat seine Chance sehr gut genutzt.“

Nachdem sich der 29-Jährige im Vorjahr nach seiner Krebserkrankung eindrucksvoll zurückgekämpft hatte, kam er in dieser Spielzeit nie so richtig in seinen Rhythmus. Immer wieder hatte Haller mit Verletzungen zu kämpfen, die ihn auch im Konkurrenzkampf mit Niclas Füllkrug zurückwarfen.

Haller: „Fühlte mich innerlich ein bisschen tot“

Eine Sprunggelenksverletzung gefährdete im Winter ernsthaft seine Teilnahme am Afrika-Cup mit der Elfenbeinküste. Dort durchlebte er eine Achterbahnfahrt der Gefühle, musste in der Gruppenphase noch verletzt zuschauen, wurde sogar von den eigenen Fans angefeindet. „Ich ging auf der Tribüne die Treppe herunter und die Leute schrien mich an: ‚Du bist nutzlos. Du spielst noch nicht mal, du machst nur Werbung‘“, sagte Haller kürzlich bei The Athletic. „Ich fühlte mich innerlich ein bisschen tot.“

Doch mit dem glücklichen Einzug in die K.o.-Phase wendete sich das Blatt - und Haller wurde zum umjubelten Helden: Erst gelang ihm im Halbfinale gegen die DR Kongo der entscheidende Treffer, dann schoss er im Finale das Siegtor und wurde zum umjubelten Helden. Doch den Schwung konnte Haller nicht mit nach Dortmund nehmen.

„Leider war er nach dem Afrika-Cup wieder ein paar Wochen raus, das hat ihn zurückgeworfen, weil auch da war er in einer sehr guten Verfassung“, erklärte Kehl. Erst im Kracher beim FC Bayern vor eineinhalb Wochen feierte Haller als Joker sein Comeback - und bereitete prompt das Tor von Julian Ryerson zum 2:0-Endstand vor.

Kehl und Sabitzer loben Haller

Er habe zuletzt viel gearbeitet im Training, lobte Kehl nach dem Spiel in Madrid Hallers Einstellung. Er sei „unglaublich professionell und wartet auf seine Chance. Und wenn man ihn dann heute auch reinbringen kann und er dann auch so erfolgreich sein kann, stellt er seinen Wert für diese Mannschaft einfach unter Beweis.“

Trainer Edin Terzic wechselte Haller gegen Atlético für den seit Mitte Februar torlosen Füllkrug nach einer Stunde ein. Seine Einwechslung veränderte das Dortmunder Offensivspiel. „Man sieht, er hat eine Präsenz vorne und strahlt etwas aus“, sagte Marcel Sabitzer. „Er ist immer für ein Tor gut und das hat er heute auch wieder gemacht. Er hat ein paar gute Bälle festgemacht, gut verlagert. Beim Tor war er eiskalt. Wir sind froh, dass er wieder zurück ist.“

Haller auf Haalands Spuren

Der Treffer im Hexenkessel Metropolitano war auch ein Statement im internen Konkurrenzkampf mit Füllkrug, der zuletzt am 22. Spieltag gegen Wolfsburg in der Bundesliga getroffen hat und in der Champions League seit dem vierten Gruppenspiel auf ein Tor wartet.

Für Haller war es das erste Tor für Borussia Dortmund in der Champions League. Insgesamt war es schon sein zwölftes in der Königsklasse, dafür benötigte er nur 13 Einsätze. Nur ein gewisser Erling Haaland war in dieser Hinsicht noch schneller und erreichte diese Marke schon nach zehn Spielen.

