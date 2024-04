Bundesliga: Elfmeter? Bei dieser Szene erhitzen sich die Gemüter - Kinhöfer klärt auf

Im Topspiel der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen (1:1) kam es in der 30. Minute zu einer äußerst strittigen Szene.

BVB-Kapitän Emre Can hatte Jeremie Frimpong beim Stand von 0:0 am Strafraumrand mit der offenen Sohle von hinten am Knöchel getroffen. Dabei war der Vorderfuß des Außenstürmers auf der Linie des Sechzehners, während die Hacke knapp außerhalb war.