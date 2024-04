Mega-Wirbel! Bayer rettet Serie in Dortmund - TV-Experte fordert Rot und Elfmeter gegen BVB

Bayer Leverkusen hat seine Rekordserie auch bei Borussia Dortmund fortgesetzt und träumt von der perfekten Saison. Im ersten Bundesligaspiel nach dem Titelgewinn holte Bayer dank eines erneuten Last-Minute-Treffers in einem arg enttäuschenden Duell zweier Europacup-Halbfinalisten ein 1:1 (0:0) - es war Bayers 45. Spiel in Serie ohne Niederlage, davon alle 30 in der Liga.

BVB-Kapitän Emre Can hatte Jeremie Frimpong in der 30. Minute am Sechzehner mit der offenen Sohle von hinten am Knöchel getroffen. Der VAR überprüfte zwar die Situation, erkannte jedoch offenbar kein Foulspiel.