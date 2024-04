Bundesliga heute: Bochum - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfL Bochum empfängt heute um 15:30 Uhr den 1. FC Heidenheim in der Bundesliga. Die Gastgeber haben eine beeindruckende Bilanz gegen Heidenheim, da sie seit sechs Spielen ungeschlagen sind, darunter fünf Siege und ein Unentschieden. Trotz dieser beeindruckenden Statistik hat Bochum in den letzten sieben Spielen gegen Aufsteiger nur einen Sieg erzielt und zu Hause nur eines der letzten 17 Spiele gegen Aufsteiger gewonnen. Die aktuelle Form der Bochumer ist ebenfalls besorgniserregend, da sie fünf ihrer letzten sechs Bundesliga-Spiele verloren haben und seit Beginn des 23. Spieltages das Team mit den wenigsten Punkten in der Bundesliga sind.

{ "placeholderType": "MREC" }

Heidenheims Hoffnung auf einen Sieg

Auf der anderen Seite hat Heidenheim in seinen letzten sieben Bundesliga-Spielen nur einen Sieg erzielt, aber dieser Sieg war ein beeindruckendes 3:2 gegen den FC Bayern München vor einer Woche. Heidenheim hat in dieser Saison nach Rückständen mehr Punkte geholt als fast jedes andere Team in der Bundesliga, während Bochum bereits 21 Punkte nach Führungen verspielt hat. Heidenheims Stürmer Tim Kleindienst könnte eine Schlüsselrolle spielen, da er in seinen letzten beiden Bundesliga-Spielen jeweils doppelt getroffen hat, obwohl er gegen Bochum in fünf Spielen noch torlos geblieben ist.

Die Schlüssel zum Spiel

Beide Teams haben in dieser Saison die wenigsten Pässe pro Spiel in der Bundesliga gespielt, was auf einen direkten Spielstil hindeutet. Heidenheim hat in dieser Saison die meisten Kontertore erzielt. Bochum wiederum hat in seinen letzten 20 Bundesliga-Heimspielen immer mindestens ein Tor erzielt, die längste aktuelle Tor-Serie in der Bundesliga. Trotz dieser Erfolgsserie hat Bochum in seinen letzten sieben Bundesliga-Spielen immer mindestens zwei Gegentore kassiert. Beide Teams werden daher auf ihre Defensiven achten müssen, um in diesem Spiel Punkte zu holen.

Wird VfL Bochum gegen 1. FC Heidenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

1. Liga heute: Wo wird BOC gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Bochum gegen 1. FC Heidenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum 1848 gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.