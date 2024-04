Bundesliga heute: Bremen - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Effizienz vor dem Tor und aktuelle Form

In Sachen Großchancenverwertung liegen Werder Bremen und der VfB Stuttgart mit 49% bzw. 48% an der Spitze der Bundesliga. Allerdings erarbeitete sich Stuttgart mit 110 Großchancen fast doppelt so viele wie Bremen, das mit 53 Großchancen nur den 15. Platz belegt.

Historische Bestmarken und Ausblick

Der VfB Stuttgart kann auf eine beeindruckende Saison zurückblicken. Mit 63 Punkten nach 29 Spielen verzeichnet der Verein die beste Zwischenbilanz seiner Bundesliga-Historie und hat bereits 30 Punkte mehr als in der gesamten Vorsaison. Zudem wird Stuttgart in der kommenden Saison erstmals seit elf Jahren wieder an einem UEFA-Wettbewerb teilnehmen. Ein weiterer Meilenstein könnte heute erreicht werden: Mit einem Sieg könnte Stuttgart erstmals in einer Bundesliga-Saison zehn Auswärtssiege feiern. Allerdings hat der VfB in dieser Saison an Sonntagen mehr Punkte abgegeben als an allen anderen Wochentagen zusammen. Es bleibt also abzuwarten, ob Stuttgart seine beeindruckende Serie fortsetzen kann oder ob Bremen für eine Überraschung sorgen kann.