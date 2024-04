Bundesliga heute: BVB - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Borussia Dortmund trifft am heutigen Sonntag, den 21.04.24, um 17:30 Uhr auf Bayer 04 Leverkusen. Die Partie verspricht interessant zu werden, da Bayer 04 Leverkusen in den letzten drei Bundesligaspielen gegen Borussia Dortmund keinen Sieg einfahren konnte. Zudem hat B04-Coach Xabi Alonso noch nie gegen den BVB gewonnen.

Leverkusen auf historischem Höhenflug

Bayer 04 Leverkusen hat sich am vergangenen Wochenende seine erste Deutsche Meisterschaft gesichert und ist damit der 13. Verein in der Bundesliga-Historie, der diesen Titel gewinnen konnte. Mit 79 Punkten nach 29 Partien spielt die Werkself die beste Saison eines Vereins in der Bundesliga-Historie und blieb als erstes Team der BL-Historie in den ersten 29 Saisonspielen unbesiegt.

Zuletzt feierte Leverkusen gegen Werder Bremen den 10. Bundesliga-Sieg in Folge, was einen neuen Vereinsrekord darstellt. Mit noch fünf ausstehenden Partien könnte Leverkusen sogar den BL-Rekord des FC Bayern aus der Saison 2012/13 von 91 Punkten knacken.

Dortmund mit starkem Comeback

Borussia Dortmund hingegen gewann fünf der letzten sechs Bundesliga-Spiele, was genauso viele Siege sind wie in den 15 BL-Partien zuvor. Allerdings verlor Dortmund das letzte BL-Heimspiel gegen Stuttgart und könnte erstmals seit Nov./Dez. 2020 wieder zwei BL-Heimspiele in Folge verlieren. Trotz dieser Niederlage hat Dortmund in der laufenden Bundesliga-Spielzeit bereits 18 Tore nach ruhendem Ball erzielt, was nur von zwei Teams getoppt wird: Bayern München und Gegner Bayer 04 Leverkusen. Leverkusens Florian Wirtz erzielte am vergangenen Spieltag seinen ersten Hattrick im 144. Pflichtspiel seiner Profikarriere, während Alex Grimaldo mit zwölf Assists aktuell der beste Vorbreiter der Liga ist - direkt vor Dortmunds Julian Brandt mit elf Vorlagen.