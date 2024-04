Champions League: Halbfinale! BVB feiert Spektakel-Sieg

Was für ein berauschender Abend in Dortmund! Der BVB drehte nach der 1:2-Hinspielniederlage bei Atlético Madrid den Spieß im heimischen Signal Iduna Park um und steht nach einem spektakulären 4:2-Sieg verdientermaßen im Halbfinale der Champions League.

In der Vorschlussrunde trifft die Mannschaft von Edin Terzic am 30. April und 7. Mai auf Paris St. Germain, das zeitgleich die 2:3-Heimniederlage gegen den FC Barcelona umdrehte und in der katalanischen Metropole 4:1 gewann. Das Hinspiel findet in Paris statt.