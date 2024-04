Bundesliga heute: BVB - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart treffen heute Abend um 18:30 Uhr in einem spannenden Bundesliga-Spiel aufeinander. Beide Teams haben in der Rückrunde der Bundesliga 23 Punkte geholt, nur Bayer 04 Leverkusen hat mehr Punkte gesammelt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dortmund, derzeit auf Platz 2 in der Rückrunde, hat die beste Defensive der Rückrunde mit nur sieben Gegentoren, während Stuttgart, auf Platz 3, die beste Offensive mit 25 Toren hat. Es ist bemerkenswert, dass Stuttgart die letzten beiden Pflichtspiele gegen Dortmund gewonnen hat. Trotzdem hat der BVB nur eines der letzten 14 Heimspiele gegen Stuttgart verloren.

Stuttgarts beeindruckende Form und Dortmunds Defensive

Stuttgart ist seit neun Bundesliga-Spielen ungeschlagen und hat zuletzt vier Auswärtssiege in Folge erzielt. Mit 57 Punkten aus den ersten 27 Spielen spielt Stuttgart seine beste Bundesliga-Saison. Das Sturmduo des VfB, Serhou Guirassy und Deniz Undav, hat in dieser Saison bereits 38 Tore erzielt, was einen neuen Vereinsrekord darstellt. Guirassy ist mit 23 Saisontoren nur noch einen Treffer vom BL-Rekord der Schwaben entfernt.

Allerdings wird Stuttgarts Verteidiger Waldemar Anton, der in dieser Saison die meisten BL-Einsatzminuten aller Stuttgarter hatte, aufgrund seiner fünften Gelben Karte fehlen. Auf der anderen Seite hat Dortmund zuletzt erstmals in dieser Saison fünf Pflichtspiele in Folge gewonnen und in den letzten 16 Pflichtspielen nur eine Niederlage hinnehmen müssen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dortmunds Offensive und Stuttgarts Defensive

Dortmunds Julian Brandt hat in dieser Bundesliga-Saison bereits elf Assists gesammelt, was Ligabestwert darstellt. Allerdings verbucht er in 15 BL-Duellen mit Stuttgart nur einen einzigen Assist. Stuttgarts Torhüter Alexander Nübel hat in dieser Saison bereits drei Fehler gemacht, die zu Gegentoren geführt haben, mehr als jeder andere Keeper in der Liga. Dank seiner starken Offensive hat der VfB in den letzten beiden Spielen gegen Dortmund gewonnen, was zeigt, dass sie auch gegen starke Teams bestehen können.

Wird Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BVB gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1

{ "placeholderType": "MREC" }

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.