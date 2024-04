Bundesliga heute: FC Bayern - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Drei Tage vor dem ersten Duell mit Real Madrid um das Finale der Champions League verzichtet Thomas Tuchel in der Bundesliga auf Jamal Musiala. Der Superstar wird geschont, teilte der FCB mit.

Tuchel selbst erklärte vor dem Spiel bei Sky allerdings zu Musiala: „Er kann nicht spielen. Er wollte wirklich spielen, wir wollten wirklich, dass er spielt. Er hatte zwei Tage ohne Schmerzen und gestern hat er es wieder gespürt. Es ist eine Sehnenreizung, die ihn wirklich behindert. Er musste gestern das Training abbrechen, jetzt geben wir alles für Dienstag.“

Im Spiel gegen Eintracht Frankfurt beorderte der Trainer des deutschen Rekordmeisters alle anderen verfügbaren Stammkräfte in die Startelf. Dayot Upamecano, der wegen einer Sprunggelenksverletzung als fraglich galt, fehlt im Kader. Ebenso wie die schon länger angeschlagenen Offensivkräfte Leroy Sané und Serge Gnabry.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die Aufstellung der Bayern im Überblick: Neuer - Mazraoui, De Ligt, Dier, Kimmich - Goretzka, Laimer - Guerreiro, Müller, Choupo-Moting - Kane

Die Aufstellung der Eintracht im Überblick: Trapp - Pacho, Koch, Tuta - Ebimbe, Shkiri, Götze, Buta - Knauff, Marmoush - Ekitike

Der FC Bayern München trifft heute um 15.30 Uhr auf die Eintracht. Am kommenden Dienstag steht dann das Halbfinal-Hinspiel gegen die Königlichen an.

Die Hessen sind aktuell seit zwei Bundesliga-Gastspielen beim FC Bayern unbesiegt. Seit der Saison 2019/20 hat der FC Bayern vier der neun Bundesliga-Spiele gegen die SGE verloren, gegen kein anderes Team haben sie in diesem Zeitraum mehr Niederlagen einstecken müssen. Eintracht Frankfurt gewann das Bundesliga-Duell in der Hinrunde gegen den FC Bayern München mit 5:1 – für die Bayern die geteilt höchste Bundesliga-Niederlage in diesem Jahrtausend.

Starke Leistungen und Rekorde

Omar Marmoush, Frankfurts Topscorer in dieser Bundesliga-Saison mit 17 Torbeteiligungen (11 Tore, sechs Assists), war nur in zwei seiner 87 Bundesliga-Spiele an drei Toren direkt beteiligt, darunter beim 5:1 gegen den FC Bayern in der Hinrunde.

Bayerns Harry Kane kommt auf 51 Torbeteiligungen in dieser Pflichtspiel-Saison (40 Tore, elf Assists), ein neuer persönlicher Rekord für ihn. Er war gegen 16 der 17 Bundesliga-Gegner in dieser Saison an mindestens einem Tor direkt beteiligt, nur gegen Eintracht Frankfurt noch nicht. Thomas Müller vom FC Bayern steht vor seinem 150. Bundesligator.

Er erzielte zuletzt gegen Union Berlin seinen ersten Bundesliga-Doppelpack seit April 2023 und schoss drei Tore in seinen letzten zwei Bundesliga-Spielen.

Die Ausgangslage vor dem Spiel

Trotz der starken Leistungen von Eintracht Frankfurt in den vergangenen Begegnungen, zeigt die aktuelle Formkurve nach unten. Die Hessen gewannen nur eins der sechs Bundesliga-Gastspiele in der Rückrunde und könnten nun erstmals unter Dino Toppmöller drei Bundesliga-Auswärtsspiele in Folge verlieren. Der FC Bayern München hingegen ist mit 66 Punkten nach 30 Partien der drittbeste Tabellenzweite der Bundesliga in der 3-Punkte-Ära.

Zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison, als die Bayern Meister wurden, hatten sie nur 62 Punkte auf dem Konto. Es bleibt abzuwarten, ob die Bayern ihre starke Form beibehalten und die Niederlage aus der Hinrunde wettmachen können.

Wird FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCB gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.