Bundesliga heute: Frankfurt - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Form und Bilanz der Teams

Frankfurt zeigt sich in guter Form und verlor nur eines der letzten sieben Bundesliga-Spiele. Mit 41 Punkten nach 27 Partien liegt Frankfurt genau auf dem gleichen Stand wie in der vergangenen Saison. Bremen hingegen kämpft mit einer Schwächephase und musste zuletzt vier Bundesliga-Niederlagen in Serie hinnehmen. Die Bremer sind seit fünf Partien sieglos. Frankfurt ist seit sieben Heimpartien in der Bundesliga ungeschlagen und verlor saisonübergreifend nur eines der vergangenen 23 BL-Heimspiele. Frankfurt konnte in dieser Saison bereits sieben Spiele ohne Gegentor absolvieren, während Bremen zuletzt gegen den VfL Wolfsburg nach 13 Spielen mit mindestens einem Treffer wieder torlos blieb.