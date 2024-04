Bundesliga heute: Freiburg - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Leistungsstarke Spieler und aktuelle Form

Leipzigs Lois Openda ist in dieser Bundesliga-Saison besonders hervorzuheben. Mit 102 Torschüssen liegt er nur hinter FC Bayerns Harry Kane. Im Vergleich dazu führt bei Freiburg Michael Gregoritsch dieses Ranking mit 54 Schüssen an. Openda zeigte auch in anderen Bereichen starke Leistungen, wie die zweitmeisten Strafraumaktionen und die zweitmeisten Großchancen. Freiburg hingegen ist seit vier Heimspielen in der Bundesliga sieglos und kassierte in diesen vier Heimpartien genauso viele Gegentore wie in den ersten neun BL-Heimspielen dieser Saison.