Bundesliga heute: Freiburg - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der SC Freiburg auf den VfL Wolfsburg. Die Partie findet um 15:30 Uhr statt und verspricht interessante Entwicklungen. Der SC Freiburg hat eine beeindruckende Bilanz gegen die Wölfe, mit vier Siegen aus den letzten fünf Bundesligaspielen. Ein weiterer Sieg heute könnte die Breisgauer zum ersten Mal drei BL-Spiele in Folge gegen den VfL gewinnen lassen. Allerdings wird Lukas Kübler, der in dieser Saison bereits fünf gelbe Karten erhalten hat, den Breisgauern heute fehlen.

Freiburgs Heimspiel-Bilanz und Wolfsburgs Auswärtsleistung

Trotz der beeindruckenden Bilanz gegen Wolfsburg hat Freiburg in den letzten sechs Heimspielen keinen Sieg errungen. Dies ist die längste Durststrecke der Breisgauer vor heimischer Kulisse seit acht sieglosen Partien von Mai bis Dezember 2013. Auf der anderen Seite hat der VfL Wolfsburg unter Ralph Hasenhüttl zwei der vier Bundesligaspiele gewonnen, genauso viele Siege wie in den letzten 20 BL-Partien unter Niko Kovac zusammen. Die Wölfe könnten heute zum ersten Mal seit August 2023 und zum zweiten Mal in dieser Saison zwei BL-Spiele in Folge gewinnen. Allerdings haben sie in dieser Saison aus 15 Auswärtsspielen nur zwölf Punkte geholt.

Schlüsselspieler und Taktiken

In Bezug auf die Spielerleistung hat Jonas Wind vom VfL Wolfsburg beim letzten Spiel gegen den VfL Bochum sein erstes Bundesligator seit November 2023 erzielt. Er war in vier BL-Spielen gegen den SC Freiburg an drei Treffern direkt beteiligt. Auf der anderen Seite hat Michael Gregoritsch vom SC Freiburg in seinen letzten neun BL-Spielen sieben direkte Torbeteiligungen erzielt. Beide Teams haben eine hohe Anzahl von Toren in der ersten Halbzeit erzielt, mit Wolfsburg an der Spitze mit 66% seiner Saisontore und Freiburg auf dem zweiten Platz mit 55%. Es bleibt abzuwarten, wie diese Taktiken und Spielerleistungen sich auf das heutige Spiel auswirken werden.