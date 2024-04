Bundesliga heute: Hoffenheim - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft die TSG Hoffenheim auf den FC Augsburg. Das Match findet um 15:30 Uhr statt. Hoffenheim hat eine beeindruckende Bilanz gegen den FCA, mit 14 Siegen aus 25 Spielen. Allerdings sind die Sinsheimer in den letzten beiden Begegnungen sieglos geblieben.

Hoffenheims Maximilian Beier ist in Topform und hat in dieser Saison bereits 13 Tore erzielt, was ihn zum besten Torschützen der TSG und zum zweitbesten deutschen Torschützen macht. Die TSG Hoffenheim hat jedoch ihre letzten drei Bundesliga-Spiele verloren, eine Serie, die sie dringend beenden möchten.