Bundesliga heute: Köln - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der 1. FC Köln auf den SV Darmstadt 98. Ein Duell, das auf den ersten Blick nur wie ein Kampf der Kellerkinder wirkt, birgt jedoch eine Reihe interessanter Fakten und Statistiken. Der 1. FC Köln hat in der Vergangenheit eine beeindruckende Bilanz gegen Darmstadt vorzuweisen. In neun Bundesliga-Begegnungen hat Köln noch nie gegen Darmstadt verloren. Darmstadt hingegen hat in der Bundesliga nur gegen den FC Bayern noch öfter gespielt, ohne jemals zu gewinnen. Trotz der eher enttäuschenden Leistungen beider Teams in dieser Saison hat Köln nur eines seiner letzten 15 Bundesliga-Duelle gegen einen Tabellenletzten verloren.

Trainerduell und Tabellensituation

Der heutige Match bringt auch ein interessantes Trainerduell mit sich. Kölns Trainer Timo Schultz hat in seinen bisherigen drei Duellen gegen Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht noch keinen Sieg erringen können. Beide Teams befinden sich in einer prekären Lage in der Tabelle. Der 1. FC Köln, aktuell Tabellenvorletzter, hat vier Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Ein ähnlicher Rückstand wurde seit der Wiedereinführung der Relegation 2008/09 nur einmal von Eintracht Frankfurt aufgeholt. Der SV Darmstadt 98, aktuell Tabellenletzter, ist seit 22 Bundesliga-Spielen sieglos. Sollte der FSV Mainz am Sonntag in Freiburg mehr Punkte holen als Darmstadt, wäre Darmstadt der erste Absteiger dieser Saison.

Offensivschwäche und Standardsituationen

Ein weiterer Aspekt, der dieses Spiel interessant macht, ist die offensivschwache Leistung beider Teams. Der 1. FC Köln stellt mit 23 Toren die schwächste Offensive dieser Bundesliga-Saison. Darmstadt ist mit 28 Toren nur wenig besser. Beide Teams haben zudem die geringsten Expected-Goals-Werte in dieser Bundesliga-Saison. Interessanterweise hat Köln jedoch 52 Prozent seiner Saisontore nach einer Standardsituation erzielt, was Ligahöchstwert ist. Darmstadt hingegen hat in dieser Saison bereits 17 Gegentreffer nach ruhendem Ball kassiert, was nur von Augsburg übertroffen wird. Es bleibt abzuwarten, ob Köln seine Stärke bei Standards nutzen kann, um gegen Darmstadt zu punkten und sich im Abstiegskampf etwas Luft zu verschaffen.

Wird 1. FC Köln gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird KOE gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.