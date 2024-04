Bundesliga heute: Leipzig - BVB LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Leipzigs beeindruckende Form gegen Dortmunds Auswärtsstärke

RB Leipzig blieb zuletzt erstmals in dieser Saison acht Pflichtspiele in Folge ungeschlagen. Die Sachsen gewannen zuletzt drei Pflichtspiele in Serie – erstmals seit Dezember 2023. Borussia Dortmund hingegen gewann nur zwei seiner letzten fünf Pflichtspiele, nach zuvor fünf Siegen am Stück. Mit 57 Punkten spielt Borussia Dortmund seine nach 30 Spielen schwächste Bundesliga-Saison seit 2020/21, während RB Leipzig mit 59 Punkten seine beste Saison seit jener Spielzeit spielt. Trotz der aktuellen Formschwankungen ist der BVB seit zehn Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen.

Schlüsselspieler und taktische Überlegungen

In Bezug auf die Schlüsselspieler hat RB Leipzigs Lois Openda am vergangenen Spieltag sein 23. Bundesliga-Saisontor erzielt, nur vier Spieler trafen in ihrer BL-Debütsaison öfter. Mit zwölf Toren ist Openda im Kalenderjahr 2024 gemeinsam mit Harry Kane (FC Bayern) der erfolgreichste Torschütze der Bundesliga. Benjamin Sesko von RB Leipzig war in jedem seiner letzten neun Startelfeinsätze in der Bundesliga an mindestens einem Tor direkt beteiligt. Borussia Dortmund muss auf die gelb-gesperrten Ian Maatsen und Emre Can verzichten. In Bezug auf die Taktik sind beide Teams diejenigen, die anteilig die meisten ihrer Gegentore nach Standards kassierten. RB Leipzig hat jedoch seit fünf Bundesliga-Spielen zu Hause kein Gegentor kassiert. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren auf das heutige Spiel auswirken werden.