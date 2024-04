Bundesliga heute: Leipzig - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

RB Leipzig empfängt am heutigen Samstag den VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Die Sachsen haben in dieser Saison bereits zweimal gegen die Wölfe verloren, einmal im DFB-Pokal und einmal in der Bundesliga-Hinrunde. Dennoch können die Leipziger auf eine starke Heimbilanz gegen Wolfsburg verweisen: Seit acht Pflichtspielen sind sie gegen die Niedersachsen ungeschlagen und kassierten dabei nur vier Gegentore. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose, der mit einem Schnitt von 2,00 Punkten pro Spiel der erfolgreichste RB-Trainer in der Bundesliga ist, hat aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen 13 der 15 möglichen Punkte geholt und steht nun erstmals seit dem Ende des 18. Spieltags wieder auf dem vierten Platz.

Wolfsburgs Formkurve zeigt nach unten

Die Gäste aus Wolfsburg hingegen befinden sich in einer schwierigen Phase. Sie verloren vier der letzten fünf Bundesliga-Spiele, darunter das Heimdebüt von Trainer Ralph Hasenhüttl mit 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach. In den letzten 13 BL-Partien feierte der VfL nur einen Sieg, der allerdings im letzten Auswärtsspiel gegen Werder Bremen gelang. Mit 28 Punkten nach 28 Partien spielt Wolfsburg seine geteilt zweitschwächste Bundesliga-Saison. Besonders problematisch: Die Wölfe verspielten in dieser Saison bereits 23 Punkte nach Führungen, nur Borussia Mönchengladbach ließ mehr Zähler liegen.

Schlüsselspieler könnten den Unterschied machen

Im Fokus stehen heute auch die Schlüsselspieler beider Teams. Leipzigs Loïs Openda war beim 4:1 in Freiburg an allen vier RB-Toren direkt beteiligt und traf in 17 verschiedenen Saisonspielen – ein eingestellter Vereinsrekord von Timo Werner. Auf der anderen Seite wartet Wolfsburgs Jonas Wind seit 16 Spielen auf ein Tor, seine längste Durststrecke in der Bundesliga. Der Däne ist mit neun Treffern immer noch bester Torschütze seines Teams in dieser Saison, traf aber letztmals beim 2:1 gegen Leipzig in der Hinrunde. Es bleibt abzuwarten, ob einer dieser Spieler heute den Unterschied ausmachen kann.

Wird RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird RBL gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.