Bundesliga heute: Wolfsburg - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach am heutigen Sonntag um 17:30 Uhr verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Beide Teams haben bisher nur einen Sieg und acht Punkte in der Rückrunde geholt und befinden sich auf den Plätzen 15 und 16 der Tabelle.

Wolfsburg hat gegen kein Team mehr Siege in der Bundesliga gefeiert als gegen Mönchengladbach, allerdings haben die Wölfe die letzten drei Pflichtspiele gegen die Fohlen verloren und sind seit neun Pflichtspielen sieglos gegen sie. Wolfsburgs Trainer Ralph Hasenhüttl hat jedoch noch keines seiner sechs Bundesliga-Duelle mit der Borussia verloren.

Wolfsburgs Heimspiel-Fluch und Gladbachs Auswärtsschwäche

Zu Hause ist Wolfsburg seit sieben Bundesliga-Spielen sieglos, acht wären ein eingestellter Vereins-Negativrekord. Drei der letzten vier Trainer der Wölfe gewannen ihr erstes Bundesliga-Heimspiel mit dem VfL, einzig Niko Kovac nicht. Mönchengladbach hingegen hat nur eins der letzten 21 Bundesliga-Gastspiele gewonnen und zuletzt zehn sieglose Bundesliga-Gastspiele in Folge gehabt.

Beide Teams haben in dieser Bundesliga-Saison die meisten Punkte nach Führungen verspielt: Beim VfL sind es 20 verspielte Zähler nach Führungen, bei den Fohlen sogar 27.

Die Schlüsselspieler des Spiels

Ein weiterer entscheidender Faktor könnte das Fehlen von Wolfsburgs Maxence Lacroix sein, der gesperrt ist. Ohne ihn in der Startelf gewann der VfL keins seiner letzten sieben Bundesliga-Spiele. Auf der anderen Seite hat Mönchengladbach in dieser Saison bereits 31 Gegentore in der zweiten Halbzeit kassiert, nur der SV Darmstadt hat mehr.