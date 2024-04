Bundesliga: Deutliche Ansage an seine Stars! Die Bayern-PK mit Thomas Tuchel zum Nachlesen

Zum ersten Mal in seiner langen Vereinsgeschichte reist der FC Bayern am Samstag zu einem Bundesliga-Auswärtsspiel nach Heidenheim. Nach der 0:2-Pleite gegen Borussia Dortmund ist die Deutsche Meisterschaft um drei weitere Punkte in die Ferne gerückt, Bayerns Rückstand auf Spitzenreiter Leverkusen beträgt mittlerweile 13 Punkte.