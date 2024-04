BVB: Matthäus sieht Ricken-Beförderung auch kritisch - "Watzke wird Hoeneß spielen"

Der Rekord-Nationalspieler warnte in seiner Sky -Kolumne aber auch: „In Dortmund ist viel BVB-Vergangenheit und viel Kompetenz versammelt. Stallgeruch schadet nicht, das Dortmunder Konstrukt birgt aber auch Gefahren.“ (KOMMENTAR: BVB ignoriert Wunsch der Fans)

Mit Blick auf die Rückkehr des früheren Chefscouts Sven Mislintat , der künftig als Kaderplaner agieren wird, gab Matthäus indes zu bedenken: „Mislintat und Kehl sind starke Charaktere. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber man muss die Dinge gemeinsam anfassen und vernünftig miteinander umgehen. Wichtig ist, dass nicht jeder in seine eigene Richtung geht, sondern alle gemeinsamen denselben Weg einschlagen.“

Ricken passt bestens ins BVB-Gesamtkonstrukt

Die Personalie Mislintat an sich verwundert Matthäus dagegen nicht. Mislintat habe in seiner Rolle als „Diamantenauge“ einige sehr gute Spieler nach Dortmund geholt und so zum sportlichen Erfolg beigetragen.