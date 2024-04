BVB verkündet Boss-Hammer um Ricken

Borussia Dortmund stellt sich in der Führungsebene neu auf: Vereins-Ikone Lars Ricken wird Geschäftsführer Sport! Der 47-Jährige soll künftig den sportlichen Bereich des BVB verantworten, teilte der Verein am Montag mit.

Gleichzeitig verkündete der BVB auch die Rückkehr von Sven Mislintat, der als Technischer Direktor zum Verein stößt. Dieser solle „seine Arbeit mit dem Schwerpunkt ‚Kaderplanung‘ aufnehmen und in seiner neuen Funktion direkt an Ricken und Kehl berichten“, heißt es in der BVB-Mitteilung.