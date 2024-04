BVB-Trainer Terzic widerspricht Stürmer Füllkrug: "Zu wenig"

Der BVB befand sich am Sonntag gegen Bayer Leverkusen kurz vor Schluss auf der Siegerstraße. Erst spät in der Nachspielzeit konnte die Werkself den Ausgleich erzielen und somit ihre unglaubliche Ungeschlagen-Serie weiter ausbauen.

BVB: „Zu passiv und viel zu wenig Tempo“

Terzic erklärte weiter: „Wir waren viel zu passiv, hatten viel zu wenig Tempo im Spiel. Wenn man kurz vor Schluss noch führt, dann fühlt es sich natürlich so an, als ob wir näher am Sieg dran waren - aber von der Leistung her war es nicht das, was wir uns vorgestellt hatten.“