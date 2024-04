Das nächste deutsche Wunderkind?

Nur eine Woche später durfte Gruda schon wieder jubeln. Beim 4:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim trug sich der junge Deutsche erneut in der Torschützenliste ein, erzielte in der 63. Minute das zwischenzeitliche 3:1.

Gruda könnte Mainz aus der Abstiegszone schießen

Durch die beiden Siege liegt der FSV nur noch einen Punkt hinter Bochum auf Platz 15. Der Klassenerhalt, auch ohne Relegation, scheint also wieder in greifbarer Nähe. „Es ist noch alles möglich, wir bleiben dran und geben Gas. Wir wollen weiter nach oben, das ist klar“, gab Gruda bereits nach dem Spiel gegen Darmstadt die Devise vor.

In den verbleibenden fünf Partien müssen die Mainzer zudem nur gegen zwei Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte antreten. Mit dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg spielt das Team von Trainer Bo Henriksen auch gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Für die 05er ist also noch alles möglich.

Gruda wird immer wertvoller

Nachwuchshoffnung für das DFB-Team

In Mainz hat das junge Talent noch einen Vertrag bis 2026, ist somit noch langfristig an den Verein gebunden. Sollte er aber bis zum Ende der Saison so weiter spielen wie in den vergangenen Wochen, kann sich Mainz wohl auf ein paar Angebote einstellen.