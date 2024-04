Das tragische Schicksal einer der größten Bundesliga-Legenden

Den großen Schalker Weggefährten begleiten die Gedanken an Rudi Assauer weiter, auch fünf Jahre nach dem Tod der Manager-Ikone.

Erst vor wenigen Tagen erinnerte Huub Stevens im SPORT1-Interview an den legendären Macher der letzten goldenen Schalke-Ära. „Da würde jemand von oben aus dem Himmel nach unten schießen“, antwortete Stevens auf die Frage, ob er je ein Engagement beim Revier-Rivalen Borussia Dortmund in Erwägung gezogen habe: „Der Rudi wäre in diesem Jahr 80 geworden, das würde er nicht gut finden.“