Dieses Kane-Foto versetzt Bayern-Fans einen Stich

Kane muss weiter auf Titel warten

Vor allem in England verstanden im vergangenen Sommer viele nicht, wieso er seinen Jugendklub Tottenham in Richtung Deutschland verließ.

Denn kaum einer der aktiven Spieler kann sich noch an Zeiten erinnern, in denen nicht am Ende der Bayern-Kapitän die Schale hochreckte. Und so machten auch viele Bilder in den Sozialen Medien die Runde, die zeigten, an welcher Stelle seiner Karriere Kane noch war, als der FC Bayern letztmals die Meisterschaft verpasste.