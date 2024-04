Ein legendäres Bundesliga-Tor, das einer nicht genießen kann: "Auf ewig nur Wut"

Der Brasilianer, kurz Diego genannt, bestach von 2006 bis 2009 bei Werder Bremen durch seine Raffinesse, Technik und Kreativität. Am 20. April 2007 - heute vor 17 Jahren - schoss er sein denkwürdigstes Tor. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Diegos Tor des Jahres 2007

Was genau aber geschah an jenem Freitagabend im Frühling 2007 um genau 22.20 Uhr unter Flutlicht im Weserstadion?

60-Meter-Tor: „Da bleibt auf ewig einfach nur Wut“

Torwart Kristian Nicht erzählt später: „Ich habe kurz zu unserem Trainer geguckt und bin dann mit vor in den Strafraum, um zumindest für ein bisschen Verwirrung zu sorgen.“ Das glückt ihm nicht, Clemens Fritz köpft den Ball aus der Gefahrenzone.

Diego, damals 22, schnappt ihn sich und scheint kurz zu überlegen, was zu tun ist. Dann erfasst er die Situation, er ist der vorderste Mann, das Tor ist frei. Bloß verdammt weit weg, er steht noch in der eigenen Hälfte. Die später in Auftrag gegebenen Messungen schwanken zwischen 62,60 Meter und 63,14 Meter.