Emotionaler Mats Hummels vor schwerer Prüfung beim BVB

Für Mats Hummels und den BVB steht die spannendste Zeit der Saison an. Im April empfangen sie den beinahe gekrönten deutschen Meister aus Leverkusen, die Überraschungsmannschaft des VfB Stuttgarter und im Viertelfinale der Champions League wartet Atlético Madrid.

Wie weit Dortmund in der Champions League kommt und ob die Schwarzgelben am Ende der Saison unter den Top vier sind, liegt bei den Spielern selbst. „Wir freuen uns drauf und können selbst dafür sorgen, dass es auch ein geiler Monat wird“, meinte Hummels.

„Symbiose“ zwischen Fans und BVB

Hummels schwärmte außerdem von seinem bisher emotionalsten Moment im schwarz-gelben Trikot. Er spielt auf das legendäre Duell in der Königsklasse mit Malaga an und hat bei Gedanken an diese Nacht „immer wieder Gänsehaut. Das wird nie aufhören.“ Nicht zuletzt die Choreographie der Fans, „die jeder von uns liebt“, seien unvergessen.