Er könnte den Bayern-Kader kräftig durcheinanderwirbeln

Bayerns Sportvorstand Max Eberl ist aktuell vor allem mit der Trainersuche beschäftigt. Bei all dem Wirbel um diese wichtige Personalie gerät der gleichzeitig laufende Umbau des Kaders fast ein wenig in den Hintergrund. Dabei ist es auch dieser Punkt, in dem der 50-Jährige und Sportdirektor Christoph Freund gefragt sind.