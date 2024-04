FC Bayern: Neue Details im Davies-Poker durchgesickert

Denn: Wie die Nachrichtenagentur The Canadian Press berichtet, haben die Vancouver Whitecaps mit den Bayern bereits vor Jahren eine Weiterverkaufsklausel ausgehandelt.

FC Bayern: Davies-Poker nimmt Fahrt auf

Wie SPORT1 weiß, hat allen voran Real Madrid großes Interesse an Davies. Der 23-Jährige, der aktuell nur wenig überzeugende Leistungen zeigt, will bei den Bayern zu den Topverdienern aufstoßen, also rund 20 Millionen Euro im Jahr kassieren. Der deutsche Rekordmeister bietet nach SPORT1-Informationen aber „nur“ maximal 13 Millionen.