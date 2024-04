FC Bayern: Darum sitzt Tuchel heute nicht auf der Bayern-Bank

Der FC Bayern München will am Samstag unbedingt drei Punkte gegen den abstiegsgefährdeten 1. FC Köln einfahren, um nach den jüngsten zwei Niederlagen gegen Dortmund (0:2) und Heidenheim (2:3) nicht weiter in die Krise zu rutschen und womöglich sogar noch die Qualifikation für die Champions League in Gefahr bringen.