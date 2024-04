FC Bayern: Für Matthäus bleiben in der Trainer-Frage nur drei Namen übrig

Matthäus‘ Bayern-Kandidaten: Rangnick, Schmidt, Emery

Ein großer Name, der weiterhin im Dunstkreis der Säbener Straße herumwabert, ist der von Zinédine Zidane. Dass der Franzose tatsächlich schon kurz vor der Unterschrift steht, wie die Mundo Deportivo berichtet hatte, ist aber wohl nach wie vor nicht mehr als reine Spekulation. Nach SPORT1 -Informationen ist der Weltmeister von 1998 zumindest noch keine Option bei den Bayern .

So steigt Darmstadt heute ab

Von den von der Bild in die Welt gesetzten Gedankenspiele, Franck Ribéry könnte Co-Trainer seines Landsmanns Zidane in München werden, hält Matthäus ebenfalls nichts. „Er ist eine große Legende in München, aber soll er jetzt der Dolmetscher von Zidane werden? Viel Erfahrung als Trainer hat er nun mal nicht“, sagte Matthäus.