FC Bayern: "Krieg in München" - auch Spanien horcht auf

Wenige Tage vor dem Champions-League-Duell mit Real Madrid überschattet beim FC Bayern ein innerer Konflikt das sportliche Geschehen - was auch in der Heimat des spanischen Rekordmeisters aufmerksam registriert wird.

„Krieg in München zwischen Tuchel und Hoeneß“, betitelt die vielgelesene Marca aus Madrid einen Bericht über den Hauskrach zwischen dem Bayern-Coach und dem Ehrenpräsidenten.

Tuchel vs. Hoeneß: Auch internationale Medien nehmen Notiz

Das Real nahestehende Blatt wirft dabei auch die Frage auf, ob der Ärger auch Einfluss auf das Halbfinal-Hinspiel am Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER) haben könnte: „Der Sieg des bayerischen Klubs gegen Eintracht Frankfurt scheint die turbulente Lage in München vor dem Spiel gegen Real am Dienstag nicht zu beruhigen.“