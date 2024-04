FC Bayern: Nagelsmann reagiert auf auf Rückkehr-Gerüchte - "Kein schriftliches Angebot"

Wohin geht die Reise beim FC Bayern bis zum Saisonende? Und vor allem auch darüber hinaus? Während am Dienstagabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) für den deutschen Rekordmeister das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal ansteht, nimmt gleichzeitig die Debatte um die Nachfolge für den scheidenden Trainer Thomas Tuchel immer mehr an Fahrt auf.