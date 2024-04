FC Bayern: Sané fällt schon wieder aus

Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern muss im Bundesliga -Spiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Abstiegskandidat 1. FC Köln aller Voraussicht nach erneut auf Leroy Sané verzichten.

Der Nationalspieler laboriert weiter an einer hartnäckigen Schambeinverletzung und soll für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen den FC Arsenal geschont werden.