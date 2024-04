Krisen-Bayern zeigen giftiges Gesicht gegen Arsenal - Internationale Pressestimmen

In den englischen Medien wird kontrovers um einen nicht gegebenen Elfmeter in der Nachspielzeit diskutiert. Außerdem wird die Frage gestellt: Sind die wahren Bayern zurück? Die Pressestimmen.

England/USA:

Daily Mail: „Leandro Trossard gleicht Harry Kanes Führung aus, aber hätte Bukayo Saka einen Elfmeter bekommen müssen ? - Saka und Arsenal bekommen in der Nachspielzeit keinen Elfmeter zugesprochen, nachdem Manuel Neuer den Flügelspieler zu Fall gebracht hatte. Aber die Experten sind sich uneins über die Entscheidung.“

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Haaland scheitert an "Berliner Mauer“

Haaland scheitert an "Berliner Mauer“

The Sun: „Arsenal 2, Bayern München 2: Champions-League-Duell endet in Kontroverse: Gunners ärgern sich, nachdem Saka einen Elfmeter verwehrt bekommt. Es war alles andere als perfekt und Arsenal hat noch verdammt viel Arbeit vor sich. Doch an einem Abend, der furchtbar schiefzugehen drohte, gaben sich Mikel Arteta und sein Team die Chance, ins Halbfinale vorzudringen.“