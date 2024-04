Hamann sieht FC Bayern von Nagelsmann-Absage kalt erwischt

Wie TV-Experte Didi Hamann am Samstag befand, leidet die Trainersuche aus seiner Sicht auch unter zu vielen internen Diskussionen beim FC Bayern. „Du hast mit Max Eberl einen Mann geholt, der für den Sport verantwortlich ist. Du musst ihn jetzt auch mal machen lassen“, erklärte Hamann bei Sky: „Wenn bei jeder Entscheidung fünf, sechs, sieben, acht Leute mitreden, dann kannst du diese Sachen zu Tode diskutieren. Es muss einer da sein, ich hoffe es ist der Max, der Entscheidungen trifft.“

Hamann: „Es reden sehr viele Leute mit“

Der ehemalige Nationalspieler deutete an, dass Eberl zu viele andere Verantwortliche in seine Arbeit einreden würden. Namen nannte Hamann jedoch nicht, gemeint haben dürfte er damit unter anderem Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der sich zuletzt immer wieder in der Trainerfrage äußerte.