Hartes Basler-Urteil zu Goretzka: “Hätte von mir die Note 7 gekriegt”

Der desolate Auftritt des FC Bayern am Samstagabend gegen Borussia Dortmund (0:2) - natürlich gefundenes Fressen für Mario Basler. Der frühere Spieler der Münchner holte in seinem Podcast „Basler ballert“ wieder einmal zum Rundumschlag aus. Vor allem Leon Goretzka kam diesmal gar nicht gut weg.

„Es war eine Vollkatastrophe, wie Goretzka da rumgelaufen ist“, meckerte Basler und betonte, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der Nicht-Nominierung des 29-Jährigen alles richtig gemacht habe. „Als Goretzka, der nicht von Nagelsmann eingeladen wurde, dann sage ich doch, dem zeige ich es mal, gerade in so einem Spiel.“

Anschließend redete sich Basler erst richtig in Rage. Hätte er den Bayern-Star benoten müssen, dann „hätte Goretzka von mir die Note 7 gekriegt, weil die gibt‘s nämlich nicht“, so unterirdisch sei dessen Spiel gewesen. „Ich habe immer gedacht, es war ein Fehler, Goretzka nicht einzuladen. Jetzt möchte ich natürlich auch nicht auf diesem einen Spiel rumreiten, aber das hat mir einfach gezeigt, dass da auch charakterlich ein bisschen was fehlt.“

Auch Sané bekommt harte Kritik ab

„Ich muss doch, wenn ich nicht eingeladen werde, in so einem Spiel, wo ich weiß, der Nationaltrainer sitzt oben und guckt sich dieses Spiel an, dann muss ich doch alles dafür tun und muss sagen, den bestrafe ich, dem zeige ich, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber er bestätigt ja nur noch das, was Nagelsmann gesagt hat.“