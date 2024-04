Irrer Prozess: Legende Polster will drei Tore einklagen

Normalerweise kennt man Anton „Toni“ Polster im Fußballtrikot. In Deutschland stand er für Mönchengladbach und den 1. FC Köln auf dem Platz, erzielte dort 90 Tore in 181 Bundesliga-Partien. Und auch in der österreichischen Nationalmannschaft war er mehr als erfolgreich, ist mit 44 Toren Rekordtorschütze des ÖFB-Teams. Doch das ist ihm zu wenig - er würde gerne 47 Treffer haben.

Deswegen trat der 60-Jährige vor wenigen Tagen nicht im Fußballtrikot in die Öffentlichkeit, sondern im dunkelblauen Anzug. Er hat den Österreichischen Fußballbund angeklagt . Dabei geht es ihm um drei Tore, die er zwar tatsächlich für die Nationalmannschaft geschossen hat, allerdings in „inoffiziellen Länderspielen“.

Diese drei Tore will Polster einklagen

Bei den drei Partien handelt es sich um Spiele aus den 1980ern. Am 7. Juni 1984 erzielte Polster ein Tor gegen Liechtenstein, am 7. Februar 1987 war er im Duell mit Tunesien sogar zwei Mal erfolgreich.

Kurioser Wortwechsel zwischen Polster-Anwalt und Richter

„Ich will das, was ich geleistet habe. Ich will nichts geschenkt“, erklärte der 95-malige Nationalspieler dem zuständigen Richter im Landgericht für Zivilrechtssachen in Wien.