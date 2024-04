Kommentator-Ikone kommentiert Bayern-Spiel bei besonderer Premiere

Die Reporter-Legende Béla Réthy hat in der Allianz Arena eine besondere Premiere gefeiert. Beim Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln kam der 67-Jährige erstmals als Teil der Livereportage für Sehbehinderte zum Einsatz.

In der Bayern-Arena gibt es einen ausgewählten Bereich im Block 135, in dem Menschen mit Kopfhörern ausgestattet werden, über die sie die Beschreibungen eines Kommentators zum Spiel verfolgen können. Wie die Münchner in einem Doku-Film zeigen, wurde dieser Job beim 2:0 Mitte April von Réthy übernommen.