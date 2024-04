Leipzig macht wichtigen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation nach 5-Tore-Spektakel

Angeführt vom überragenden Lois Openda bleibt RB Leipzig voll im Rennen um einen Platz in der Champions League . Die Sachsen gewannen am 28. Spieltag dank vier Scorerpunkten von Openda mit 4:1 (3:0) beim SC Freiburg und sind nun mehr fünf Partien ungeschlagen. Der Rückstand auf den FC Bayern schrumpft auf sieben Punkte.

Blitzstart leitet RB-Sieg ein

Die 33.200 Zuschauer hatten kaum Platz genommen, da lag der SC bereits in Rückstand. Die komplette Freiburger Defensive inklusive Torwart Noah Atubolu sahen bei dem von Openda vorbereiteten Treffer nicht gut aus.

Openda brilliert

Das Tor von Openda, der sich bei einem Konter gegen Lukas Kübler durchsetzte, fiel nicht überraschend. Nur sieben Minuten hätte der Belgier eigentlich erhöhen müssen, diesmal scheiterte er aber freistehend an Atubolu. Mit dem Zwei-Tore-Rückstand nach einer halben Stunde war der SC gut bedient.

Auch in den letzten Minuten der ersten Hälfte drehte sich alles um Openda. Erst verursachte der 24-Jährige einen Handelfmeter, den Höler an die Latte donnerte. Kurz darauf traf Openda in der Drangphase der Freiburger erneut. Sein 21. Saisontreffer wurde ihm durch den Patzer von SC-Abwehrchef Yannik Keitel auf dem Silbertablett präsentiert.