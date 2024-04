Letsch-Aus beim VfL: Bochum verliert die Nerven - Kommentar

Wäre das Spiel in Köln in der 90. Minute zu Ende gewesen, hätte wohl niemand über den VfL Bochum und Thomas Letsch gesprochen. Doch der doppelte Nackenschlag brach dem Trainer das Genick.

Bochum feuert Trainer und wirft Prinzipien über den Haufen

Mauer-Taktik wird Letsch zum Verhängnis

Doch diese Mauer-Taktik stieß offenbar auch den Spielern sauer auf. Sie verloren den Glauben an die Marschroute, den Glauben an ihren Trainer. In der Krisensitzung am Sonntag mit den Klub-Verantwortlichen und Teilen des Mannschaftsrats stärkte Letsch offenbar niemand nachhaltig den Rücken. Überzeugung, dass der Turnaround noch gelingt? Fehlanzeige.