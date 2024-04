LIVE: Leverkusens irre Meisterparty! Bierdusche für Alonso?

+++ Panne bei DAZN ++

+++ Rainer Calmund kämpft mit den Tränen - dann kommt Wirtz +++

Rainer Calmund taucht am DAZN -Mikrofon auf. Die Vereins-Legende ist überglücklich und kämpft mit den Tränen, ihm verschlägt es für einen kurzen Moment die Sprache. Anschließend erzählt er vom lieben Gott, verwechselt Real Madrid und den FC Barcelona und schwärmt von Erfolgs-Trainer Alonso. Dann gesellt sich Florian Wirtz dazu: „Es ist unbeschreiblich. Ich kann es noch gar nicht realisieren. Ich brauche noch ein bisschen, um in den Kopf zu kriegen, was wir heute erreicht haben“, resümiert der dreifache Torschütze.

+++ Die ersten Gratulanten +++

+++ Fan klaut Tornetz +++

Die Fans fangen an Erinnerungsstücke zu sammeln. Ein Dauerkarteninhaber klaut das heiß begehrte Tornetz, grüßt am DAZN-Mikrofon noch schnell seine Frau und verschwindet wieder in der Jubeltraube. Weitere Fans bereichern sich am Rasen. Schade, der WAR nämlich echt in einem guten Zustand.