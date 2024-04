Matthäus fordert Tuchel-Rauswurf

Während man in Dortmund den 50. Geburtstag des Signal Iduna Parks feierte, war die Stimmung beim FC Bayern München nach der Blamage in Heidenheim (Endstand 2:3) endgültig im Keller angekommen. Nach dem Bayern-Debakel fand Lothar Matthäus klare Worte in Richtung von (Noch)-Cheftrainer Thomas Tuchel.