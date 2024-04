Mit seinem Tod starb ein Stück Bundesliga-Geschichte - auch unrühmliche

Einen Tag nach dem Tod von Bernd Hölzenbein betrauerte der deutsche Fußball in dieser Woche eine weitere prägende Figur der Bundesliga-Geschichte: Gerd Roggensack ist am Mittwoch verstorben.

Aber auch Roggensack hinterließ über Jahrzehnte hinweg viele Spuren: Als Spieler und Trainer war er am sportlichen Aufstieg diverser Meister-Mannschaften mehrerer Generationen beteiligt - und auch im mit Abstand größten Skandal der Liga-Historie spielte er eine nicht unwesentliche Rolle.

“ ... und da liegt der Streich in der Badewanne”

Meister mit dem BVB im Jahr der Bundesliga-Gründung

Roggensack, am 5. Oktober 1941, inmitten des 2. Weltkriegs, in Güstrow bei Rostock geboren, siedelte in jungen Jahren nach Nordrhein-Westfalen über, wo seine Fußball-Karriere begann.