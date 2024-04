Deutliche Worte von Thomas Müller: Arsenal hat "überhaupt nichts gelöst"

Thomas Müller will den guten Auftritt des FC Bayern in der Champions League nicht als Trendwende werten. „Es ist überhaupt nichts gelöst“, sagte der Nationalspieler mit Blick auf das 2:2 beim FC Arsenal der Mediengruppe tz/Münchner Merkur: „Genauso wie vorher uns ein schlechtes Ergebnis in der Liga nicht auseinandernimmt.“