Poulsen über Förderer Rangnick: "Ein überragender Trainer"

Angreifer Yussuf Poulsen (29) vom Bundesligisten RB Leipzig traut seinem einstigen Förderer Ralf Rangnick den Trainerjob beim FC Bayern zu. „Er ist ein überragender Trainer. Man sieht, was er aktuell mit Österreich macht. Ich verstehe schon, warum Bayern in diese Richtung guckt“, sagte Poulsen bei einer Medienrunde am Dienstag.