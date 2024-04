Neue Details in Bayerns Rangnick-Poker enthüllt

Geht jetzt alles ganz schnell beim FC Bayern und Ralf Rangnick ? Die Verhandlungen mit dem Nationaltrainer Österreichs laufen nach SPORT1 -Informationen - der Rekordmeister will den Deal am liebsten noch diese Woche finalisieren.

Die Wende hin zu Rangnick, der eigentlich schon vor Wochen öffentlich abgesagt hatte , kommt durchaus überraschend. Immerhin galt Julian Nagelsmann bis zum vergangenen Freitag noch als heißester Kandidat auf den Trainerposten. Er bleibt aber Bundestrainer - und plötzlich ist der „Fußball-Professor“ in der Pole Position.

Rangnick interessiert an Bayern-Job - aber skeptisch

Rangnick ist nach SPORT1 -Informationen interessiert am Job bei Bayern - aber auch skeptisch.

Der 65-Jährige will einen klaren Plan sehen, wo es mit dem Rekordmeister hingehen soll - und vor allem wie. Denn ein wichtiger Punkt ist: Rangnick sieht den FC aktuell in keinem guten Zustand! Eine Einschätzung, die durchaus Brisanz mit sich bringt.

Wird das jetzt zum Problem? Immerhin gilt Österreichs Bundestrainer (Vertrag bis 2026) ohnehin als sehr meinungsstark und in der Vergangenheit gab es speziell mit dem damaligen Bayern-Boss Uli Hoeneß das eine oder andere verbale Scharmützel .

So steht es ums Verhältnis mit Hoeneß

So watschte Hoeneß seinen Kontrahenten einst im DOPPELPASS auf SPORT1 als „Besserwisser“ ab und teilte aus, der damalige Hoffenheim-Trainer habe „bisher in seiner Karriere immer im ersten Jahr super Leistungen gebracht und im Jahr später war er entlassen. Deswegen würde ich mir da Sorgen machen, wenn er weiterhin so einen Höhenflug hat. Denn die Höhenluft ist viel dünner als die Luft, die er jetzt genießt, das wird er auch noch feststellen.“