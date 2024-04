Rassistische Beleidigungen! Eklat um Werder-Star geht in die nächste Runde

Der Eklat um Naby Keita geht in die nächste Runde: Nach seiner Disziplinlosigkeit wurde der Guineer vom SV Werder Bremen bis zum Ende der Saison suspendiert. In den sozialen Medien wurde Keita derweil heftig beleidigt, von rassistischen Kommentaren und menschenverachtenden Äußerungen ist die Rede.

Am frühen Dienstagabend nahm der Klub von der Weser Keita in Schutz: „Wir verurteilen die rassistischen Kommentare in den sozialen Medien gegen Naby Keita aufs Schärfste. Menschenverachtende Äußerungen sind nicht mit den Werten des SV Werder vereinbar. Wer solche Kommentare schreibt, kann kein Fan unseres Vereins sein. Klare Kante gegen Rassismus!“